Germania: ministro Economia Habeck, necessari investimenti per uscire da congiuntura debole

- Sono necessari gli investimenti e non provvedimenti di stimolo per far uscire la Germania dalla debole congiuntura in cui si trova. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che ciò di cui il Paese ha bisogno ora sono “impulsi mirati per gli investimenti e margine di manovra per la sua industria ad alta intensità di energia”: Habeck ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno aumentando notevolmente gli investimenti e “la Germania non deve lasciarsi mettere ai margini”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha poi ribadito la sua richiesta per introdurre un prezzo agevolato dell'elettricità a uso industriale, finora respinta dal collega delle Finanze Christian Lindner. Al riguardo, Habeck ha avvertito: “Il tempo stringe e dobbiamo assumere rapidamente una decisione, si tratta della competitività globale della Germania”. In recessione tecnica, il Paese ha registrato una crescita zero nel secondo trimestre del 2023 rispetto ai tre mesi precedenti, dopo aver subito una contrazione del Pil dello 0,1 per cento tra gennaio e marzo scorso seguita a quella dello 0,4 per cento tra ottobre e novembre del 2022. Per Habeck, vi sono tendenze positive, ma i dati sono “tutt'altro che soddisfacenti”. A ogni modo, l'esponente dei Verdi ha respinto le richieste di misure di stimolo economico sostenendo che “non aiutano”. Distribuire “denaro a pioggia in tempi di inflazione fa crescere soltanto il livello generale dei prezzi”, ha sottolineato al riguardo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima. (segue) (Geb)