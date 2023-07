Germania: ministro Economia Habeck, necessari investimenti per uscire da congiuntura debole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa valutazione è sostenuta dal presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Clemens Fuest, secondo cui “i classici programmi di stimolo per aumentare la domanda non stanno aiutando al momento”. Per l'economista, la Banca centrale europea (Bce) deve continuare a muovere in rialzo i tassi di interesse al fine di contrastare l'inflazione. A sua volta, il presidente del Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew), Achim Wambach, ha avvertito che i programmi di stimolo per incentivare i consumi farebbero ben poco per aumentare gli investimenti in Germania. Secondo l'economista Jens Suedekum, ciò di cui il Paese necessita è “un massiccio programma di investimenti nel 2024 e nel 2025, non una serie di stimoli economici”. I finanziamenti dovrebbero provenire dal Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wsf) e, per Suedekum, sarebbe “estremamente pericoloso” non investire data la situazione geopolitica e l'avanzata nei sondaggi di Alternativa per la Germania (Afd), che è al 20 per cento. Partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, la formazione è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)