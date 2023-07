Siria: esplosioni nel deserto di Deir ez-Zor durante esercitazioni milizie filo-iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosioni sono state avvertite nel deserto a sud di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, mentre le milizie affiliate al partito sciita libanese Hezbollah e altri gruppi armati filo-iraniani stavano conducendo esercitazioni mlitari, in prossimità della sponda occidentale del fiume Eufrate. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Le esplosioni sono state udite lungo la strada di Al Kharrata, non lontano dalla base della 137esima brigata, appartenente alla 17esima divisione, uno dei due reparti autonomi delle Forze armate siriane. Le manovre delle milizie filo-iraniane, peraltro, si stanno svolgendo mentre, nello stesso governatorato di Deir ez-Zor, la Coalizione internazionale a guida statunitense sta effettuando esercitazioni militari che prevedono l’impiego di artiglieria e aviazione, nei pressi del giacimento di gas di Koniko. Tali esercitazioni, secondo Sohr, hanno luogo in un contesto di tensioni tra le milizie filo-iraniane e le forze della Coalizione internazionale. Lo scorso 21 luglio, queste ultime avevano condotto esercitazioni congiunte con le Forze democratiche siriane (Sdf) nella base di Shaydadi, a sud di Hasakah, nel nord-est del Paese.(Lib)