Serbia: ambasciatore britannico, Regno Unito "sinceramente interessato" a migliorare relazioni

- Il Regno Unito è "sinceramente interessato" a migliorare le relazioni con la Serbia e vuole aiutare il Paese balcanico a realizzare il suo potenziale, cosa che andrebbe "a vantaggio di tutti". Lo ha affermato il nuovo ambasciatore del Regno Unito a Belgrado, Edward Ferguson, in un'intervista all'agenzia di stampa "Beta". Ferguson ha affermato che la Serbia "è un Paese molto importante" e che può essere "un faro di stabilità nella regione", valutando che ci sono molte opportunità per migliorare le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due Paesi. "Ho grandi ambizioni riguardo alle nostre relazioni, penso che ci siano molte opportunità per fare grandi cose insieme. Voglio rivitalizzare le relazioni storiche e indirizzare le relazioni moderne in una direzione positiva e verso il futuro", ha sottolineato il diplomatico britannico. Parlando della cooperazione economica tra Belgrado e Londra, Ferguson ha sostenuto che lo scambio commerciale "è aumentato del 30 per cento lo scorso anno ed è ora vicino al miliardo di sterline", e ha aggiunto che vorrebbe vedere "molte più compagnie britanniche che arrivano a investire e commerciare in Serbia". (segue) (Seb)