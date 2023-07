© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa è un errore continuare ad alzare i tassi di interesse. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a "Coffee Break" su La7. “È stato un errore in passato e lo è ora. Si rischia la recessione e si colpiscono le famiglie che non potranno pagare le rate dei mutui”, ha concluso. (Res)