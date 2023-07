Ucraina: Orban, Kiev continua a combattere solo grazie al sostegno occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità dell’Ucraina è di fatto terminata e Kiev continua a combattere solamente grazie al sostegno occidentale. Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, intervistato dall’emittente “Radio Kossuth”. “La sovranità ucraina è quasi perduta, perché un Paese che non ha entrate finanziarie, che non può garantire lavoro ai suoi cittadini – figuriamoci finanziare una guerra – non è sovrano”, ha affermato il capo del governo di Budapest. Orban è convinto che non ci possa essere una soluzione militare alla guerra e che l’unico modo per farla finire sia mediante mezzi diplomatici, il che richiede innanzitutto la negoziazione di un cessate il fuoco. (Vap)