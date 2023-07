Tunisia: ministero Interno, “no a fake news, soccorriamo i migranti sul nostro territorio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica, lo Stato e il popolo tunisino "non esitano a svolgere il loro dovere di pieno sostegno umanitario ai migranti subsahariani e agli altri stranieri presenti sul suolo tunisino”. Lo ha afferma il ministero dell'Interno in un comunicato stampa, precisando che le autorità nordafricane prestano “soccorso a tutti coloro che sono in pericolo nelle acque territoriali tunisine”. Il dicastero respinge le “accuse e le falsità circolate sul social network e su alcuni organi di informazione sul dossier dei migranti subsahariani". Il comunicato stampa aggiunge che queste presunte notizie false "danneggiano l'immagine della Tunisia e dei tunisini (…) per scopi sospetti e politici". Il ministero ribadisce infine che è suo dovere “proteggere le frontiere del Paese”, spiegando al contempo di “non essere responsabile dei migranti al di fuori dei confini” tunisini. (segue) (Tut)