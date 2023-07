Tunisia: ministero Interno, “no a fake news, soccorriamo i migranti sul nostro territorio” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il capo del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid al Dabaiba, ha detto che la Libia “non sarà un Paese di reinsediamento per i migranti”. Nel corso di un incontro ieri a cui hanno partecipato il ministro dell'Interno, Imad Trabelsi, il sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Muhammad Zaidan, il capo di Stato maggiore della Guardia di frontiera, e il comandante della 19ma Brigata, il primo ministro ha sottolineato la necessità di formare un gruppo di lavoro tra Interni, Esteri e Stato maggiore per coordinare i lavori soprattutto nelle zone di confine che registrano flussi migratori. Dabaiba ha invitato la Guardia di frontiera e la 19ma brigata a trattare umanamente i migranti, e a coordinarsi con la Tunisia per riportarli nei loro Paesi. (segue) (Tut)