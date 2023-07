Tunisia: ministero Interno, “no a fake news, soccorriamo i migranti sul nostro territorio” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di sicurezza delle frontiere e lotta al traffico di esseri umani si parlato anche durante la seconda riunione del Gruppo di lavoro congiunto italo-libico sulla sicurezza che si è svolta ieri a Tripoli con la partecipazione di una delegazione del ministero dell'Interno italiano. Secondo il dicastero dell'Interno del Gun, i lavori sono stati presieduti, per la parte libica, dal Direttore del dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione, generale Noureddine Abu Jarida, e per la parte italiana dal Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, Claudio Galzerano. Nel corso della riunione si è discusso della sicurezza delle frontiere, del contrasto alle migrazioni illegali, dello scambio di informazioni, della creazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione, nonché di corsi di formazione e del capacity building per aumentare il livello delle prestazioni della parte libica nella lotta alla criminalità. Durante l’apertura dei lavori, l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, ha sottolineato il sostegno dell’Italia alla stabilizzazione e pacificazione della Libia, di cui la collaborazione in atto con questa missione è segno tangibile. Il comunicato della parte libica, infine, ha chiarito che le parti hanno approvato il verbale della prima riunione del gruppo congiunto firmato a Roma il 21 febbraio scorso. (segue) (Tut)