Tunisia: ministero Interno, “no a fake news, soccorriamo i migranti sul nostro territorio” (6)

- Vale la pena ricordare che lo scorso 25 luglio le pattuglie delle Guardie di frontiera della Libia hanno trovato cinque corpi non identificati di migranti subsahariani morti nel deserto al confine con la Tunisia. Nei giorni scorsi aveva destato scalpore l’immagine di un un’altra donna deceduta insieme a sua figlia nella terra di nessuno tra i due Paesi nordafricani, dove le temperature superano anche i 50 gradi. In un filmato pubblicato in rete, uno dei membri delle guardie di frontiera della Libia accusa le autorità tunisine di respingere centinaia di migranti verso il Paese in pessime condizioni umanitarie. (Tut)