Niger: Tajani, ci auguriamo ritorno alla democrazia

- La situazione in Niger crea instabilità in una regione dove il Paese rappresentava un importante elemento di stabilità, per questo “ci auguriamo che si ripristini la democrazia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a "Coffee Break" su La7. “Noi abbiamo una presenza consistente di cittadini e militari italiani e stiamo seguendo ogni singolo cittadino attraverso l’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciata”, ha concluso. (Res)