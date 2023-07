Piemonte: Valle (Pd), su Tenda da Cirio promesse a vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, incontrando il vice-ministro Edoardo Rixi, Alberto Cirio aveva mostrato muscoli e tono risoluto: 'Non accetteremo ulteriori ritardi per i lavori del tunnel del Tenda'. Detto fatto. A distanza di un mese la Conferenza intergovernativa ha confermato quanto da più parti si temeva: i tempi di riapertura del valico slittano da ottobre 2023 a giugno 2024. Lo ha affermato in una nota stampa il Consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle. "Ancora un anno di attesa, salvo imprevisti, per poter transitare nella nuova galleria 'in modalità cantiere', ovvero si avrà una sola galleria a senso unico alternato, esattamente come era avvenuto in passato. Se pensiamo che a fine Ottocento ci sono voluti otto anni e sei mesi per realizzare il primo tunnel stradale transalpino, il paragone con l’oggi è impietoso e non esistono alibi di sorta. Certo, c’è il problema rincari, certo c’è stata la mala sorte (inchieste, alluvioni), ma sono passati dieci anni dall’inizio dei lavori del Tenda bis e ora l’unica certezza è data dall’incertezza.Quello che più preoccupa non è solo l’ulteriore allungamento dei tempi, bensì le incertezze sul progetto complessivo: il rifacimento del vecchio traforo ottocentesco parrebbe non rientrare più nei piani di Anas ed Edilmaco. (segue) (Rpi)