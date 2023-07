Reddito di cittadinanza: 23 detenuti lo percepivano indebitamente, sequestro da 207mila euro nel napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, all'esito di indagini coordinate dalla procura di Nola, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 23 soggetti, indebitamente percettori di reddito di cittadinanza. In particolare, i finanzieri della compagnia di Casalnuovo di Napoli, a seguito di attività investigative eseguite confrontando le informazioni pervenute dal carcere di Secondigliano con le risultanze delle banche dati Inps, hanno riscontrato che 23 soggetti, tra detenuti e componenti del proprio nucleo familiare in stato detentivo, beneficiavano del contributo, omettendo di dichiarare la condizione cautelare. I finanzieri hanno così ricostruito l'indebita percezione del beneficio per oltre 207mila euro. Le somme sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca (Ren)