Sardegna: eventi estivi a Mogoro, ricco cartellone legato alla Fiera dell'artigianato artistico

- Teatro, cinema, musica e tanti appuntamenti culturali: anche quest’anno l’estate mogorese presenta un variegato cartellone di eventi che accompagneranno la 62esima Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna a Mogoro, nell'Oristanese. L’appuntamento clou sarà il concerto soul pop di Mario Biondi, il prossimo 20 agosto al Teatro comunale. “Anche quest’anno, con un importante investimento per l’amministrazione comunale – afferma l’assessore della Cultura, Alex Cotogno -abbiamo messo su un cartellone di tutto rispetto e davvero per tutte le età e tutti i gusti. Abbiamo i concerti del Pedras e Sonus Jazz Festival, il teatro, le Giornate del Romanico, presentazioni di libri e poi gli appuntamenti di cittadinanza attiva, a cui tengo in modo particolare, con le premiazioni dei giovani laureati mogoresi e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Insomma, fino al 17 settembre avremo quasi ogni sera uno o più eventi che, speriamo, possano uguagliare, o anche superare, il successo dello scorso anno in termini di presenze, rappresentando un catalizzatore di crescita per la nostra Comunità e per tutto il Parte Montis”. (Rsc)