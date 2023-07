Russia-Africa: Putin, abbiamo stretti legami di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Africa hanno stretti legami di amicizia. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla sessione plenaria del Summit Russia-Africa a San Pietroburgo. "La Russia e l'Africa sono tradizionalmente legate da forti legami di amicizia e stretti rapporti reciprocamente vantaggiosi, le cui basi sono state poste a metà del secolo scorso durante gli anni della lotta dei popoli del continente africano per la loro libertà", ha osservato il leader russo. "Per decenni, abbiamo costantemente sostenuto una dura lotta dei Paesi africani al giogo coloniale", ha aggiunto Putin. Secondo il presidente, "alcune manifestazioni del colonialismo sono ancora praticate" dai Paesi europei "in ambito economico, informativo e umanitario". Infine, Putin ha evidenziato che la Russia e l'Africa hanno una stessa posizione sulla necessità di difendere la sovranità degli Stati e "partecipare attivamente alla formazione di un sistema multipolare". (Rum)