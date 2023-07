Niger: fonti stampa, a Niamey atterrato dopo il golpe anche un aereo turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo appartenente alla compagnia turca Ahlatcı Holding è atterrato all'aeroporto di Niamey poche ore dopo l'annuncio del golpe militare, ma la giunta non ne ha fatto menzione. Lo scrive il sito di informazione "Lsi Africa", precisando che l'aereo privato modello Gulfstream 4 proveniva da Istanbul, in Turchia, ed è atterrato a Niamey intorno alle ore 4 del mattino. "Lsi" osserva che nel quarto comunicato letto poche ore dopo in diretta su "Ortn" il colonnello Amadou Abdramane, portavoce dei golpisti, non ha fatto menzione di questo atterraggio, accusando invece la Francia di aver a sua volta violato la chiusura dello spazio aereo nigerino facendo atterrare all'aeroporto di Niamey un suo aereo militare. "Il Cnsp richiama al rispetto delle disposizioni annunciate nel precedente comunicato inclusa la chiusura dello spazio aereo", ha detto il portavoce dell'autoproclamato Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp). Secondo quanto riferito dai militari, un aereo francese modello A400M è atterrato a Niamey ieri mattina alle ore 6:30. Ieri anche le Forze armate del Niger hanno aderito al colpo di Stato, affermando di farlo al fine di evitare uno "scontro mortale" che potrebbe causare un "bagno di sangue" e offuscare l'incolumità della popolazione, oltre che per preservare la coesione nell'ambito delle Forze armate. (Res)