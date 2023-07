Viabilità: Anas, al via Piano Mobilità estiva 2023, nel weekend previsto maggiore traffico verso laghi e località turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica l'inizio del Piano mobilità estiva 2023 sulla sua rete. Previste iniziative e misure finalizzate a minimizzare i disagi, ridurre le possibili criticità legate al prevedibile notevole aumento dei flussi di traffico e migliorare l'assistenza ai clienti. Si prevede, quindi, fine settimana all'insegna di traffico intenso sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani. In Lombardia lungo i 2000 km di competenza, è previsto un maggiore flusso di traffico in direzione dei laghi e delle principali località turistiche, ss 36 "del Lago di Como e dello Spluga", ss 45 bis "Gardesana Occidentale", ss 340 "Regina". Per gli spostamenti di breve percorrenza saranno maggiormente interessate le strade afferenti al nodo urbano di Milano fin dal pomeriggio di domenica. (Com)