Torino: sindacati, da Comune atteggiamento di chiusura su precari all'interno dell'amministrazione (2)

- L'eventuale nuova assegnazione, che avverrà a conclusione del bando pubblicato, di cui non siamo stati informati neanche nell'ultimo incontro, che ricordiamo essere il secondo dopo che il precedente era stato ritirato per un errore normativo grossolano da parte degli uffici, è di per sé già indicativo delle relazioni sindacali che ha in mente quest'amministrazione comunale non risolverà il problema occupazionale. Alle affermazioni del Comune, rispondiamo che non accettiamo che la politica non voglia assumersi le responsabilità del prendere decisioni e conti sul tempo come risolutore dei problemi, nella speranza che essi cadano nel dimenticatoio! Oggi non sembrano esistere spiragli per continuare il confronto, ma come sindacati restiamo disponibili per riaprire in modo serio il tavolo con l'Amministrazione comunale. Ciò detto confermando lo stato di agitazione, non escludiamo ulteriori forme di rivendicazioni e di tutela, oltre naturalmente allo sciopero, delle lavoratrici e dei lavoratori che sono impiegati presso il Comune di Torino dall'agenzia per il lavoro", hanno concluso Cgil, Cisl e Uil. (Rpi)