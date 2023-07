Pnrr: Foti (Fd'I), occorre strategia, la sinistra la smetta con la propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "deve tirare fuori i dati sui finanziamenti europei che non riusciamo a spendere soprattutto in alcune regioni italiane. Abbiamo una capacità di progettazione e di esecuzione dei lavori che rappresentano uno spaccato d'Italia molto diverso. Una città come Ravenna da sempre governata dalla sinistra non è andata sotto acqua grazie a opere storiche. Molte opere di difesa ambientale e di assetto idrogeologico, non sono state realizzate: proprio perché si parla di cambiamento climatico così importante, occorre la strategia. Nelle varie audizioni, gli organismi tecnici hanno fatto presente che la capacità di progettare necessita di tempi tecnici lunghi. La si smetta con la propaganda". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati nell'intervista su Sky TG24. (Rin)