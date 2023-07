Guatemala: fondatore movimento Semilla lascia il Paese, "costretto all'esilio" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare, infine, che il candidato in cima alle preferenze degli elettori, l'imprenditore Carlos Pineda, del partito di centro-destra Prosperità cittadina, non ha potuto prendere parte alle elezioni dopo che la sua candidatura è stata sospesa dalle autorità giudiziarie guatemalteche per ragioni denunciate da più parti come arbitrarie. Pineda è stato il quarto candidato la cui corsa alla presidenza è stata interrotta da una sentenza giudiziaria. Circostanza che ha destato non pochi allarmi fuori dai confini nazionali. Già lo scorso febbraio l'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) e l'Ufficio di Washington per l'America Latina (Wola) avevano denunciato che la decisione del Tribunale elettorale supremo del Guatemala di impedire ai candidati di correre alle elezioni presidenziali del 2023 per dubbi motivi minaccia i diritti politici e danneggia la credibilità del processo elettorale. (Mec)