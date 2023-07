Imprese: Simest, quattro miliardi per avviare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri con il nuovo fondo 394, che Simest gestisce in convenzione con il ministero degli Affari esteri, ci sono quattro miliardi disponibili (400 milioni a fondo perduto) per le imprese a vocazione internazionale e da quest’anno anche perle filiere (aziende agricole e pesca escluse). "Abbiamo semplificato gli strumenti per le imprese, allargato la platea e reso tutto meno burocratico" ha detto Regina Corradini D’Arienzo, amministratrice delegata di Simest, in una intervista al "Corriere della Sera". "Cè bisogno di investimenti, più di prima - ha spiegato - Questo è il primo intervento di finanziamento pubblico dopo il Covid. Ci è stato chiesto uno strumento a condizioni più competitive in un momento di rincaro dei tassi e lo 0,464 per cento è molto concorrenziale. Inoltre le imprese chiedono consulenza e da oggi Simest la dà, su sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione, anche con il gruppo Cdp". Le erogazioni partiranno "entro fine anno".(Rin)