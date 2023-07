Sardegna: i Comuni candidano domus de janas come patrimonio dell'umanità Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sennori, sta prendendo forma il progetto per candidare le Domus de Janas decorate della Sardegna come patrimonio dell'umanità Unesco. Durante un incontro tenutosi presso il municipio di Sennori, il Centro studi identità e memoria (Cesim), il promotore della candidatura, ha discusso con i rappresentanti dei Comuni isolani, che ospitano i 35 siti archeologici inclusi nel progetto, sui progressi fatti finora e sui passi successivi da intraprendere. L'obiettivo è preparare il piano di gestione e completare il dossier che sarà consegnato all'Unesco all'inizio del 2024. Sennori è stata scelta come sede dell'incontro perché le sue Domus de Janas dell'Orto del Beneficio Parrocchiale fanno parte dei Comuni che promuovono la candidatura Unesco. (segue) (Rsc)