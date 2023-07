Sardegna: i Comuni candidano domus de janas come patrimonio dell'umanità Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare l'approvazione da parte della Commissione nazionale italiana Unesco, che sta esaminando la richiesta, il progetto prevede una serie di interventi per rendere i siti archeologici accessibili a tutti e interessanti per i turisti, considerando che spesso sono di difficile accesso o necessitano di restauri e manutenzioni straordinarie. Tra gli interventi proposti ci sono il potenziamento o la creazione di servizi essenziali, come passerelle, camminamenti, parapetti, cartellonistica, infopoint, biglietterie, bookshop, luoghi di ristoro e servizi. Tutti questi aspetti sono al vaglio dei vari uffici tecnici dei Comuni, del Cesim, delle Sovrintendenze, della Regione e della Commissione nazionale italiana Unesco. (Rsc)