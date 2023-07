Caso Open: Renzi, stop a pm che spiano dal buco della serratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta con i pm che spiano "dal buco della serratura", alt alle inchieste "che non dovrebbero essere mai iniziate" come quelle su Open o su Berlusconi e la mafia, avanti tutta sulla riforma Nordio "sperando che la Meloni non la ostacoli". Lo ribadisce in una intervista al "Giornale" il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dopo la decisione della Corte Costituzionale sul caso Open. "E' una vittoria dello Stato di diritto e dei cittadini, non di Matteo Renzi o della politica, che pure ha avuto il coraggio di alzare la testa e difendere il dettato costituzionale. La Costituzione sancisce la separazione dei poteri: ogni violazione di questo principio non può essere tollerata. Se alcune procure, come quella fiorentina, dedicassero la metà del tempo che impegnano in inchieste irrealistiche come quella Open o come quella su Silvio Berlusconi e la mafia a garantire la sicurezza dei cittadini, la giustizia in Italia funzionerebbe certamente meglio" ha evidenziato. E sulla riforma della Giustizia Renzi ha ribadito che sarà in commissione giustizia, "presenterò emendamenti e discuterò nel merito i provvedimenti. Non lo faccio per me, che ho voce e strumenti per difendermi. Lo faccio per tutti quegli innocenti finiti nel tritacarne, per tutti quelli che non hanno voce. Mi auguro che Giorgia Meloni non ostacoli il progetto di riforma del Guardasigilli, che non ceda a compromessi: non puo' permetterselo, il Paese sta aspettando un cambiamento reale da troppi anni", ha concluso il leader di Italia viva.(Rin)