Giappone-India: relazioni bilaterali e cooperazione internazionale al centro del dialogo strategico

- Le relazioni bilaterali, la cooperazione nelle sedi internazionali e la situazione regionale sono stati al centro del 15mo dialogo strategico Giappone-India, tenuto ieri a Nuova Delhi dai rispettivi ministri degli Esteri, Yoshimasa Hayashi e Subrahmanyam Jaishankar. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. I due ministri, si legge nella nota, hanno affermato che continueranno a promuovere la cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza e lavoreranno insieme per raggiungere l’obiettivo di 5.000 miliardi di yen in cinque anni in investimenti pubblico-privati e prestiti all’India, fissato l’anno scorso in occasione della visita in India del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Hayashi ha accolto con favore l’attivo dialogo multicanale esistente tra le parti e ha chiesto cooperazione per migliorare l’ambiente di investimento e istituire un meccanismo di accreditamento congiunto. (segue) (Git)