Giappone-India: relazioni bilaterali e cooperazione internazionale al centro del dialogo strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno parlato anche dell’avanzamento del progetto ferroviario ad alta velocità, un progetto di punta nella cooperazione bilaterale. Hayashi si è detto disponibile anche a promuovere la cooperazione per lo sviluppo dell’India nord-orientale e progetti che contribuiscono alla connettività regionale. È stato convenuto di espandere gli scambi di turisti e studenti. Il Giappone, presidente del G7, e l’India, presidente del G20, continueranno a coordinarsi e a collaborare nell’arena internazionale. A questo proposito è stato ricordato che i due Paesi condividono valori fondamentali, interessi strategici e la visione di un “Indo-Pacifico libero e aperto”. Le parti, infine, hanno avuto un “sincero scambio di opinioni” sulle situazioni regionali, tra cui quelle in Ucraina e nell’Asia orientale. Hayashi ha iniziato dall’India un viaggio in Asia meridionale e Africa in programma fino al 4 agosto. Le tappe successive sono Sri Lanka, Maldive, Sudafrica, Uganda ed Etiopia. (Git)