Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera sull'assestamento di bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-18)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari sarà presente al secondo appuntamento del progetto "Sono anziano ma non ci casco", in collaborazione con le Acli e la Polizia di Stato. Verranno forniti agli anziani consigli utili per prevenire e contrastare le truffe, offrendo anche un supporto psicologico per chi è già stato vittima di malintenzionati.Roma, via di Praia a Mare, 10, centro balneare della Polizia di Stato (ore 9:30) (segue) (Rer)