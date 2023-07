Guatemala: colloquio tra vicesegretario di stato Usa e candidati presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian Nichols, ha avuto un colloquio telefonico con i due candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali in Guatemala, Sandra Torres e Bernardo Arevalo de Leon. “Ho parlato con i candidati Sandra Torres e Bernardo Arevalo de Leon per ribadire il sostegno degli Stati Uniti al diritto dei guatemaltechi di eleggere i loro governanti attraverso elezioni libere ed eque. Continueremo a lavorare con il settore privato guatemalteco e la società civile, i partner internazionali e l’Organizzazione degli Stati americani a sostegno del processo elettorale”, ha scritto Nichols in un tweet. (segue) (Was)