Guatemala: colloquio tra vicesegretario di stato Usa e candidati presidenziali (4)

- Tuttavia, Juan Alberto Fuentes, ex ministro delle Finanze del Guatemala e tra i fondatori del movimento Semilla, ha annunciato che lascerà il Paese, denunciando una persecuzione politica nei suoi confronti. “Mi vedo costretto ad andare in esilio a causa della persecuzione politica contro il comitato pro-formazione di Semilla, del quale ho fatto parte. Questa persecuzione è stata messa in atto dopo che Semilla è stato eletto democraticamente per partecipare al secondo turno delle elezioni, il che dimostra l’arbitrarietà delle accuse, il cui obiettivo è andare contro la volontà popolare”, recita un comunicato a firma dell’ex ministro. (segue) (Was)