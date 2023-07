Medio Oriente: Cooperazione islamica e Lega araba condannano “incursioni” ad Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e la Lega araba hanno condannato, ieri, le “incursioni” del ministro della Sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Itamar Ben Gvir, nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme con un gruppo di “coloni israeliani”. Lo si apprende dai comunicati stampa diffusi ieri dalle due organizzazioni sui rispettivi siti web ufficiali. Per il segretariato generale della Lega araba, le “incursioni” ad Al Aqsa costituiscono una violazione ancor più grave in quanto “si inscrivono nel quadro della politica del governo israeliano” e rischiano di sprofondare la regione in un conflitto a sfondo religioso. Il segretariato generale dell’Oic, da parte sua, ha affermato, che tali azioni “violano la sacralità di Al Aqsa” e rappresentano “una provocazione nei confronti dei sentimenti di tutti i musulmani”, oltre a essere una “violazione flagrante e inaccettabile del diritto internazionale e dello status storico e giuridico” della moschea di Gerusalemme. Al Aqsa, secondo l’Oic, è “un luogo di culto riservato esclusivamente ai musulmani e Israele, in quanto potenza occupante, non ha alcuna sovranità sui luoghi santi di Gerusalemme”. Pertanto, l’organizzazione ha esortato la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità ponendo fine a tali “violazioni gravi e reiterate della libertà di culto”, sottolineando la necessità di preservare lo status dei luoghi sacri musulmani e cristiani di Gerusalemme. Per quanto concerne i recenti episodi di roghi di copie del Corano in Sveza e Danimarca, invece, l’Oic ha fissato per il prossimo lunedì, 31 luglio, una riunione straordinaria in videoconferenza tra i ministri degli Esteri dei Paesi membri. (Res)