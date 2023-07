Regno Unito: ministero Interno acquista tendoni per ospitare migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno britannico ha acquistato tendoni per ospitare duemila migranti in siti militari in disuso entro la fine di agosto. L'iniziativa rientra nei piani di emergenza per far fronte a un'ondata prevista di arrivi di migranti irregolari. Le tende inizieranno ad essere montate nelle prossime settimane. "È ovvio che non possiamo trovarci di nuovo nella posizione di dover prenotare all'ultimo momento hotel costosi per i migranti. Non c'è niente di sbagliato in questo tipo di alloggio temporaneo quando necessario. Anche altri Paesi lo usano", ha detto una fonte del ministero dell'Interno al quotidiano "The Times". Border Force, l'agenzia governativa responsabile delle operazioni di controllo frontaliero, prevede che i prossimi tre mesi saranno il periodo di traffico maggiore per le traversate di migranti. (Rel)