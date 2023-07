Clima: Pichetto, in Italia nessun negazionismo, siamo in situazione di grande difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “credo che non ci sia nessuna situazione di negazionismo”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ad “Agorà estate”, su Rai3, in riferimento al tema del cambiamento climatico. “La realtà la viviamo quotidianamente – ha proseguito -. Lasciamo agli scienziati la parte di dibattito su quando è iniziato o meno il riscaldamento”. “Di fatto siamo in una situazione di enorme difficoltà dovuta al riscaldamento terrestre e al riscaldamento del mediterraneo molto elevato perché è un mare semi chiuso - ha spiegato il ministro -. E, automaticamente, alle conseguenze che abbiamo a livello territoriale con la tropicalizzazione del clima, degli eventi”, ha concluso Pichetto Fratin. (Rin)