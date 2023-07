Inflazione: Urso, prezzi calmierati per alcuni prodotti alimentari e di largo consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a "Libero" dice che "siamo sulla strada giusta. L'obiettivo è quello di stringere un'intesa già nella prossima settimana su un paniere calmierato di prodotti, sviluppando una grande campagna contro l'inflazione che intendiamo realizzare nel trimestre decisivo, da ottobre a dicembre, per sostenere i consumatori italiani". "Il paniere - aggiunge - sarà di prodotti alimentari a largo consumo, ma anche di altro genere, come quelli per l'infanzia e per la cura della persona, su misura per le famiglie meno abbienti". "Vogliamo realizzare questa operazione - spiega Urso - coinvolgendo tutti gli attori interessati, dalla grande distribuzione a commercianti, esercenti e produttori ma anche le associazioni dei consumatori. Solo facendo squadra possiamo raggiungere l'obiettivo di combattere l'inflazione. Dobbiamo evitare che l'inflazione determinata da effetti esterni, diventi strutturale, come è avvenuto durante la fiammata del 2007/2009". Le opposizioni dicono che le misure messe in campo sono palliativi che non risolvono il problema e che servirebbe un impegno strutturale: "Bloccare la crescita dell'inflazione non è un palliativo: è la sfida del sistema Paese. Che si aggiunge alle altre misure già realizzate sin dall'inizio della legislatura con la manovra economica, per due terzi dedicata a fronte le are il caro energia, così come i due tagli al cuneo fiscale già realizzati in pochi mesi, quale mai si era avuto nel passato, a favore soprattutto di coloro che percepiscono salari più bassi. E la 'social card' per le famiglie più bisognose. Le nostre azioni hanno innescato una crescita del Pil e investimenti esteri nel nostro Paese, con oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro creati in pochi mesi". "La Borsa di Milano - ricorda il ministro - è cresciuta più delle altre Borse Europee e ora con la revisione del Pnrr metteremo il turbo alle nostre imprese. Roma fa meglio di Parigi e Berlino, non era mai accaduto". Anche i prezzi dei voli in Italia sono aumentati: "Abbiamo notato che le tariffe degli aerei aumentano soprattutto quando il cittadino non ha altra scelta di trasporto, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, fino al 70 per cento. Per questo con il ministro Salvini siamo al lavoro per studiare interventi anche di carattere legislativo. Centrale in quest'ottica il concetto della cosiddetta continuità territoriale, che intendiamo rafforzare sia in sede europea sia, ovviamente, sul piano nazionale ponendo tetti alle tariffe. E nell'immediato nuove misure contro le pratiche commerciali scorrette che abbiamo individuato e denunciato", conclude Urso. (Rin)