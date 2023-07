Clima: Musumeci, Ue vuole svolta green ma non ci dà i canadair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile mendicare i Canadair. L'Europa ricca e opulenta da un lato ci chiede l'efficientamento energetico ponendo limiti temporali all'abbattimento delle emissioni, dall'altro non ha una flotta aerea degna di questo nome". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci, che è intervenuto alla Camera dei Deputati per un'informativa sulla situazione del maltempo al Nord e gli incendi al Sud evidenziando l'urgenza che l'Unione europea si doti di sufficienti velivoli per spegnere gli incendi. "Credo - ha aggiunto - che al netto di ogni sciocco negazionismo, bisogna finalmente prendere atto che questa nazione, fragile e vulnerabile, ha bisogno di una buona cura per poter essere nelle condizioni di affrontare eventi che sarebbe improprio ed errato considerare ancora eccezionali". Un appello all'unità non raccolto da tutte le opposizioni. Il ministro ha spiegato al "Tempo" che "la politica si può fare per moda o con stile. Lo spettacolo offerto dalle opposizioni, non tutte per la verità, parla da sé. Sarebbe stato facile per noi chiedere cosa è stato fatto in questi 11 anni di governi di sinistra. Invece, con stile, ho invitato le opposizioni a un confronto sereno; ma quando non si hanno idee si risponde con le polemiche. Del resto, se avessero avuto idee le avrebbero messe in campo quando erano al governo". Musumeci ha osservato che "dobbiamo rimanere guardinghi, tanto al nord quanto al sud, il clima muta con facilità. ll rischio zero non esiste ma non c'è dubbio che paghiamo decenni di mancata programmazione, di impegni non mantenuti. Certo è che, in alcune aree, la situazione è in netto miglioramento: basti pensare che in provincia di Catania, nell'area pedemontana etnea, da 40 mila utenze senza corrente elettrica ora ce ne sono meno di 15 mila". Durante la sua informativa ha ricordato come ci siano miliardi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per la messa in sicurezza dei territori che però non sono stati spesi. "La messa in sicurezza del territorio non viene percepita come una priorità. Non c'è la cultura della prevenzione. Mentre il governo, come spiegato anche ieri dal presidente del Consiglio, ha messo la cura del territorio fra le priorità della sua agenda". Durante questi giorni difficili l'Italia ha chiesto a Bruxelles due Canadair per riuscire a rispondere alle continue chiamate di emergenze, ma l'Europa ce lo ha negato: "Ha detto no perché i velivoli erano tutti impegnati nel Continente a spegnere incendi. Non è possibile mendicare canadair all'Unione. Nel frattempo in Europa bruciano centinaia di migliaia di ettari di bosco", ha concluso Musumeci. (Rin)