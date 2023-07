Pnrr: Schlein, colpo di spugna irresponsabile del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti alla rimodulazione di 16 miliardi del Pnrr annunciata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la segreteria del Partito democratico Elly Schlein, in un colloquio con "La Stampa", pone un problema di metodo e diversi di merito. "Vediamo il Parlamento continuamente emarginato ed esautorato, nonostante il provvedimento sulla governance del Piano preveda la discussione e un voto di indirizzo preventivo delle camere, in caso di modifiche". Prima dei cambiamenti, non davanti al fatto compiuto, puntualizza la segretaria: "Sono mesi che chiediamo al governo di venire a riferire in aula per aggiornarci sull'attuazione". L'appuntamento questa volta ha una data fissata: dopo le richieste insistenti di tutte le opposizioni, il ministro Fitto martedì primo agosto sarà in parlamento. Le comunicazioni erano già previste: ogni sei mesi il governo deve alle camere una relazione sullo stato di avanzamento del piano. Ora segneranno l'avvio di un 'dibattito sulla proposta', assicura Fitto. Alla Camera, davanti al ministro, Elly Schlein interverrà personalmente a nome del Pd. Per denunciare "il colpo di spugna irresponsabile rispetto alla messa in sicurezza del territorio". Con questa "riorganizzazione", dice, "il governo fa il gioco delle tre carte togliendo fondi ai comuni, al Sud e alla lotta contro il dissesto idrogeologico". Su quest'ultimo punto "clamoroso" insiste la leader Pd: "Ci sono evidentemente due Giorgia Meloni, - ironizza - una quella del video di ieri in cui annuncia un grande piano di prevenzione del dissesto e cura del territorio, l'altra è a capo del governo che taglia i fondi del Piano nazionale di ripresa già previsti proprio per questi obiettivi". Tanto più, sottolinea Schlein, che lo stravolgimento di parte del Pnrr arriva a sorpresa e con una decisione unilaterale, come lamenta il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro: "Vengono spostate le risorse che erano state assegnate alle uniche amministrazioni pubbliche che stanno già spendendo", i comuni. "Hanno scelto il caldo d'agosto per la doccia più fredda sui territori", commenta infine la leader dem.(Rin)