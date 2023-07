Regno Unito: ministero Difesa invia "accidentalmente" email per Pentagono al Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del ministero della Difesa britannico hanno inviato accidentalmente alcune email contenenti informazioni riservate al Mali invece che agli alleati statunitensi, a causa di un errore di battitura. Nel tentativo di contattare il Pentagono, che utilizza il dominio ".mil", i funzionari britannici hanno erroneamente omesso la lettera "i" e hanno così inviato messaggi al Mali, che utilizza il nome di dominio ".ml". A riportare la notizia il quotidiano "The Times". La maggior parte delle email inviate al Mali, Paese che vanta stretti legami con la Russia, contenevano informazioni banali, come le date in cui i dipendenti del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri erano in vacanza, ma altre contenevano descrizioni dettagliate della ricerca britannica sui missili ipersonici. Il ministero della Difesa britannico ha avviato un'inchiesta in merito alla vicenda. (Rel)