Pnrr: Pichetto, alcune opere impossibili da chiudere entro termini, soldi spostati su altri fondi

- Alcune delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “sono impossibili da concludere per il 30 giugno 2026, in cui dobbiamo chiudere, rendicontare”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ad “Agorà estate”, su Rai tre. “Credo nel realismo e nel buon senso che io so che c’è nei tanti amministratori italiani”, ha sottolineato. “I soldi sono tutti spostati nell’ambito dei Fondi nazionali di sviluppo e coesione (Fsc), che vorrei ricordare che nella proclamazione 2014-2020 hanno avuto un livello di spesa, e questo purtroppo è il problema Paese, sono stati utilizzati per poco più del dieci per cento”, ha concluso Pichetto Fratin. (Rin)