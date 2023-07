Sport: torna il rally di Roma, strade chiuse e deviazioni al trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il Rally di Roma Capitale, quinto appuntamento del Fia European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally. Da domani e fino al 30 sono attesi oltre 90 equipaggi da tutta Europa. La cerimonia che si terrà domani con una sfilata delle auto nelle strade della città e una prova speciale su un circuito realizzato a Colle Oppio. La gara partirà poi dalla Capitale per percorrere nel corso di tre giorni oltre 900 chilometri nel territorio del Lazio. Nel pomeriggio del 28 luglio dopo le prove libere a Fumone, fa sapere Roma servizi per la Mobilità, le vetture del rally si concentreranno in piazza della Bocca della Verità e da lì, con la scorta della Polizia Locale, a gruppi di 15 auto percorreranno dalle 18 le vie del centro fino al Colosseo. Dalle 20, prenderà il via la prova speciale con il tracciato competitivo ricavato a Colle Oppio. (segue) (Rer)