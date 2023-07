Sport: torna il rally di Roma, strade chiuse e deviazioni al trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal fronte della viabilità dalle 14 di ieri e sino a cessate esigenze del 29 luglio, divieto di sosta in via degli Annibaldi e in via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito, largo della Polveriera, via delle Terme di Traiano un tratto di viale del Monte Oppio. Dalle 20 di ieri alle 5 del 28 luglio e dalle 12 del 28 alle 7 del 29 luglio per gli allestimenti, la limitazione del percorso, la gara e lo smontaggio delle strutture saranno chiuse al traffico via degli Annibaldi (eccetto i veicoli dei residenti in via del Fagutale, largo Peikov, via del Monte Oppio, via e largo della Polveriera, via delle Terme di Tito, via Eudossiana, piazza San Pietro in Vincoli e vie delle Sette Sale); via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito via delle Terme di Traiano, eccetto il traffico locale tra via Mecenate e il civico 2; in via della Polveriera, la viabilità sarà regolata con un senso unico da largo Peikov a largo della Polveriera, in via Equizia, direzione obbligatoria a sinistra, all'intersezione con viale del Monte Oppio, eccetto i veicoli dei residenti nel tratto compreso tra via Equizia e via delle Sette Sale. (segue) (Rer)