Sport: torna il rally di Roma, strade chiuse e deviazioni al trasporto pubblico (3)

- Sempre dalle 20 di ieri alle 6:30 del 31 luglio sarà chiuso viale del Monte Oppio tra via delle Terme di Tito e via delle Terme di Traiano; via delle Terme di Tito chiuderà ai bus e ai veicoli pesanti più in generale (superiori 3,5 tonnellate); in via Equizia, divieto per i bus e i veicoli pesanti; su via delle Terme di Tito sarà chiusa al transito veicolare la semicarreggiata, lato sinistro del senso unico di marcia, tra il civico 78 e via del Monte Oppio. Coinvolto anche il trasporto pubblico locale con diverse linee che cambieranno il consueto percorso. Tutte le modifiche sono consultabili sul sito di Atac. (Rer)