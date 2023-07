Pnrr: Pichetto, nessuno nega emergenza climatica, per le opere ci sono altri fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun definanziamento agli interventi sul dissesto idrogeologico inseriti nel Pnrr", assicura in una intervista alla "Stampa" il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. "Le opere verranno realizzate con altri fondi, basta con questo disfattismo interno tutto ideologico". Trombe d'aria, alluvioni, caldo infernale, incendi diffusi: siamo in piena emergenza clima: "Ritengo che nessuno possa permettersi di farlo - osserva Pichetto -. Certamente non c'è nessuno che lo fa all'interno di questo governo. Aggiungo che non è neppure una novità degli ultimi giorni purtroppo, ma che già da anni ci troviamo davanti a episodi atmosferici estremi". Il presidente Mattarella si dice sorpreso dal dibattito sulla fondatezza dei rischi, visti i ritardi accumulati: "Ha perfettamente ragione il presidente Mattarella. Ripeto infatti che non esiste dibattito, almeno nel governo, sulla fondatezza dei rischi. Non a caso abbiamo varato un decreto siccità con la nomina di un commissario e la creazione di una cabina di regia a palazzo Chigi per affrontare in modo organico il tema della siccità che è l'altra faccia della medaglia delle alluvioni". A proposito di ritardi, sfilare dal Pnrr i 16 miliardi di progetti nel campo del dissesto idrogeologico e dell'idrogeno rischia di allungare i tempi di queste iniziative: "Nessuno stop a nessun progetto, stiamo soltanto lavorando per consentire all'Italia di non perdere fondi, come sarebbe successo se non fossimo intervenuti rimodulando gli obiettivi. Abbiamo preso atto che ci sono opere in capo a Regioni, Province e Comuni che non sarebbero mai state collaudate entro giugno 2026. Quelle opere verranno realizzate con altri fondi, come quelli di coesione". "Insomma - continua il ministro - abbiamo avuto il coraggio di fare un bagno di realismo che la Commissione europea ha apprezzato. Basta con i disfattismi interni, che hanno solo carattere ideologico". Quanto ai mezzi con cui intervenire, "sicuramente lo strumento fondamentale è costituito dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) che ha l'obiettivo di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici dagli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza. Ora va implementato per costruire un contesto organizzativo incentrato su un sistema di governance nazionale che assicuri una maggiore coerenza e sinergia delle azioni tra i vari livelli e, soprattutto, una maggiore tempestività nella messa a terra degli interventi". Tanti eventi disastrosi tutti assieme: "Non è solo l'Italia a essere colpita ma i Paesi che si affacciano o sono immersi nel Mediterraneo. Proprio ieri il presidente Mattarella e la presidente della Repubblica ellenica, in una conversazione telefonica, hanno espresso la forte comune preoccupazione per l'emergenza climatica che sta colpendo con particolare violenza il Mediterraneo e hanno condiviso la necessità di una iniziativa congiunta da parte dei Paesi del Sud Europa per affrontare i rischi climatici di quest'area del mondo". Rispetto all'emergenza immediata il ministro osserva infine che "mitigazione e adattamento sono le direttrici attraverso le quali dobbiamo orientare la nostra azione mirata a contenere le conseguenze del cambiamento climatico. Pianificazione e controllo sono le parole chiave per evitare di rincorrere l'emergenza e continuare a gestire le drammatiche conseguenze degli eventi estremi e contrapposti che hanno diviso l'Italia in questi giorni", conclude Pichetto. (Rin)