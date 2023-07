Croazia: Istituto statistica, circa 58 mila persone si sono trasferite nel Paese nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 circa 58 mila persone si sono trasferite in Croazia dall'estero, 11.685 in più rispetto al numero di cittadini che hanno invece lasciato il Paese balcanico. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica nazionale, secondo cui la maggior parte dei nuovi arrivati provengono dall'Ucraina e dalla Bosnia Erzegovina. Più dell'80 per cento dei nuovi arrivati sono stranieri, con 11.121 cittadini dell'Ucraina e quasi 7 mila dalla Bosnia Erzegovina. Lo scorso anno 46.287 cittadini hanno invece lasciato la Croazia, per andare soprattutto in Germania (14.184) e in Austria (4.899). Circa il 44 per cento di loro ha tra i 20 e i 39 anni. (Seb)