Singapore: narcotraffico, eseguita condanna a morte di una donna di 45 anni (3)

- Nei giorni scorsi l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha fatto appello a bloccare le esecuzioni sostenendo che “non ci sono prove che la pena di morte abbia un effetto deterrente specifico o che abbia un impatto sull’uso e la disponibilità di droghe”. Singapore dovrebbe invece ampliare l’accesso ai servizi sanitari e sociali, anche per le persone che fanno uso di droghe, e affrontare le cause socioeconomiche sottostanti al consumo e al traffico. Amnesty ha esortato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc) e l’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (Inbc) a esercitare pressioni su Singapore per mettere fine alle esecuzioni. (Fim)