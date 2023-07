Russia: Servizio sicurezza arresta uomo che voleva entrare nelle forze armate ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha arrestato un residente della regione di Oryol, che stava per aderire ad un'unità paramilitare delle forze armate ucraine, riconosciuta come organizzazione terroristica in Russia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Fsb. "E' stato stabilito che, essendo un sostenitore delle opinioni filo-ucraine, il detenuto ha espresso e confermato le intenzioni di trasferirsi in Ucraina per partecipare alle ostilità dalla parte delle forze armate di Kiev", ha riferito l'Fsb. (Rum)