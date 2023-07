Iraq: Ashura, intensificate misure di sicurezza, piano per le visite al santuario di Hussein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resterà in vigore fino al 31 luglio il piano di sicurezza elaborato per il santuario dell’imam Hussein, a Kerbala, in Iraq, per consentire ai fedeli sciiti di effettuare visite in occasione della festa dell’Ashura, iniziata dopo il tramonto di ieri e che si concluderà il prossimo 29 luglio. Lo ha annunciato ieri il capo del dipartimento per l’ordine pubblico del santuario, Rasul Fadala, come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il piano elaborato per il santuario comprende più dimensioni, incluse quelle della sicurezza, dei servizi e dell’organizzazione degli accessi dei visitatori e dei pellegrini in lutto”. Intanto, anche le autorità sanitarie del governatorato di Kerbala hanno elaborato un piano di profilassi per il santuario di Hussein e le altre zone maggiormente frequentate dai pellegrini, a causa del recente aumento nel Pase dei casi di febbre emorragica. La festa dell’Ashura, che cade nel decimo giorno (da cui il nome) del primo mese del calendario lunare islamico, Muharram, è particolarmente importante tra i musulmani sciiti, per i quali assume i tratti di una commemorazione funebre, in quanto vi si ricorda il “martirio” di Hussein bin Ali e dei suoi 72 seguaci, sconfitti e uccisi nella battaglia di Kerbala dalle truppe del califfo omayyade Yazid I, il decimo giorno di Muharram del 680. I sunniti, al contrario, nel giorno di Ashura celebrano una festa stabilita dallo stesso Maometto, per commemorare, con il digiuno fino a tre giorni e la pratica dell’elemosina, l’apertura del Mar Rosso al passaggio di Mosè. Al di fuori del mondo sciita, dunque, la festa di Ashura non ha i connotati del lutto. Particolarmente sentito, tra gli sciiti, è il pellegrinaggio nella città “santa” di Kerbala, in Iraq, dove ogni anno si recano migliaia di pellegrini dal vicino Iran. Molti sciiti, inoltre, celebrano l’Ashura colpendosi la testa e il petto con lame, catene e oggetti appuntiti, fino a sanguinare. Al di là degli aspetti religiosi e culturali, l’Ashura è stata spesso occasione di attentati e, in generale, di una recrudescenza delle rivalità confessionali. Ieri, a Damasco, un’autobomba nel quartiere a maggioranza sciita di Zaynab, nei pressi di un quartier generale delle milizie filo-iraniane attive in Siria, ha provocato il ferimento di due persone. (Irb)