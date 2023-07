Iraq: incidente nel distretto di Makhmour, cade elicottero della Coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), guidata dagli Stati Uniti, è caduto a seguito di “un incidente in volo” nel distretto di Makhmour, vicino al governatorato di Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha riferito la stessa coalizione in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “Non ci sono state perdite tra i militari della coalizione, né ci sono stati danni alle infrastrutture civili”, si legge nella dichiarazione. Una fonte della sicurezza irachena ha attribuito le cause dell’incidente, avvenuto vicino al villaggio di Al Gwair (circa 40 chilometri a ovest di Erbil), a un “problema tecnico”. (Irb)