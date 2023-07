India-Giappone: dialogo strategico ministri Esteri, impegno a rafforzare partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le questioni regionali e globali, è stato evidenziato il ruolo cruciale del partenariato India-Giappone, anche nei formati multilaterali, per garantire una regione indo-pacifica libera, aperta e prospera, inclusiva e basata sulle regole. Infine, nell’anno dedicato agli scambi turistici, sul tema “Collegare l’Himalaya con il Monte Fuji”, è stata sottolineata l’importanza dei contatti interpersonali. Le parti hanno anche discusso della mobilità di risorse umane qualificate dall’India al Giappone. Complessivamente, conclude la nota, il dialogo ha ulteriormente approfondito la cooperazione bilaterale e posto le basi per una maggiore collaborazione su questioni regionali e globali. (Inn)