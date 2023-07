Iraq: Kurdistan iracheno chiede modifica progetto della “via dello sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha chiesto al governo federale dell’Iraq di modificare il tracciato del progetto ferroviario denominato “la via dello sviluppo”, per avvicinarlo al governatorato di Dohuk. È l’appello lanciato dal ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del governo regionale di Erbil, Anu Johar, al termine dell’incontro con il minsitro dei trasporti iracheno, Razzaq Muhibis al Saadawi, come si apprende dall'agenzia di stampa irachena "Shafaq". Il progetto, elaborato lo scorso marzo dalle autorità irachene e realizzato con la consulenza di Italferr, ha l’obiettivo di collegare il Golfo Persico alla Turchia e, di qui, all’Europa, a partire dal porto di Al Faw (il cui progetto di espansione è ancora in corso di realizzazione), con un tracciato lungo circa 1.200 chilometri. Al Saadawi, da parte sua, ha dichiarato che la risposta alle richieste di Erbil arriverà solo dopo le consultazioni con il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani. Quest’ultimo, peraltro, lo scorso 26 luglio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Governo regionale del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, mentre una delegazione di Erbil era in viaggio per Baghdad, per discutere con i rappresentanti del governo federale di un accordo sul pagamento degli stipendi ai funzionari della regione autonoma. Ieri, il direttore dell’ufficio della presidenza del governo del Kurdistan iracheno, Omid Sabah, ha annunciato che l’accordo era stato raggiunto e che Baghdad avrebbe stanziato i fondi necessari per pagare i salari dei funzionari di Erbil. (Irb)