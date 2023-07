Milano: Carabinieri arrestano 27 enne per stupro a Locate Triulzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso martedì i Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato un nordafricano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile della violenza sessuale di una donna il 23 dicembre scorso a Locate di Triulzi. Quel pomeriggio, mentre la vittima stava praticando jogging da sola in zona di campagna nei pressi di Cascina Nesporedo nel territorio di Locate, è stata aggredita alle spalle dall’uomo che, tappandole la bocca impedendole di chiedere aiuto, la trascinava con forza nella boscaglia e, impedendole con forza di sottrarsi al suo controllo, la costringeva a subire un rapporto sessuale completo. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dal G.I.P. di Milano in data odierna, su richiesta della Procura di Milano. (Com)