G20: appello di Modi a ministri Ambiente, cura della Terra “responsabilità fondamentale”

- È in corso a Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu, la riunione dei ministri dell’Ambiente e del Clima del G20, sotto la presidenza indiana, con la partecipazione di circa 35 ministri degli Stati membri e dei Paesi invitati, guidati dall’indiano Bhupender Yadav. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inviato un messaggio video ai partecipanti, in cui, citando un antico testo tamil, ha esortato ad agire per la protezione ambientale e il contrasto del cambiamento climatico: “La natura provvede a noi. Dobbiamo provvedere alla natura. Proteggere e prenderci cura della Madre Terra è la nostra responsabilità fondamentale”, ha detto. L’azione sia sul clima, ha aggiunto il premier, sia improntata al coinvolgimento delle persone e alla tutela dei più vulnerabili: “Dobbiamo garantire l’ascesa e lo sviluppo dell’ultima persona nella società”. Modi, infine, ha ricordato il tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”, scelto dal suo governo per la presidenza del G20. Il concetto riprende quello di un insegnamento indù: “Il mondo è una famiglia”, trasmesso da un antico testo sanscrito (“Maha Upanisad”). Durante i lavori, secondo quanto annunciato da un comunicato del ministero dell’Ambiente indiano, saranno adottati dei “principi di alto livello”. Al termine dell’incontro saranno pubblicati i documenti con i risultati finali e le considerazioni della presidenza. (segue) (Inn)